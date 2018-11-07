В ДНР заявили, что уничтожили беспилотник украинских силовиков

Ситуация в ДНР и ЛНР. Ноябрь 2018 (64)

ДОНЕЦК, 7 ноя — РИА Новости. Ополченцы самопровозглашенной Донецкой народной республики уничтожили беспилотник украинских силовиков на западной окраине Донецка, заявил в среду журналистам начальник пресс-службы управления народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Даниил Безсонов.

По словам Безсонова, украинские силовики в нарушение минских соглашений продолжают использовать БПЛА у линии соприкосновения. Наибольшая активность беспилотников зафиксирована на донецком направлении.

"Благодаря слаженным действиям военнослужащих ДНР силовики 28-й бригады вооруженных сил Украины потеряли очередной БПЛА типа квадрокоптер, используемый ими для разведки наших позиций в районе населенного пункта Старомихайловка", — отметил Безсонов.