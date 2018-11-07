Силовики стянули БМП и минометы к линии соприкосновения, заявили в ЛНР

Ситуация в ДНР и ЛНР. Ноябрь 2018 (64)

Украинские военные во время стрельбы из миномета

Украинские военные во время стрельбы из миномета

ЛУГАНСК, 7 ноя — РИА Новости. Украинские силовики разместили минометы и БМП у линии соприкосновения в Донбассе, заявил официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Андрей Марочко.

"В районе населенного пункта Катериновка, в зоне ответственности 14-й отдельной механизированной бригады ВСУ, нами выявлено нахождение минометного расчета, используемого противником для провокационных обстрелов, а также БМП-1 в капонире для огневого прикрытия расчета", — отметил Марочко.

По его словам, Народная милиция регулярно фиксирует запрещенное Минскими соглашениями вооружение и военную технику силовиков в непосредственной близости к линии соприкосновения.

"Этот факт в очередной раз подтверждает нежелание командования операции Объединенных сил урегулировать конфликт в Донбассе мирным путем", — подчеркнул Марочко.

Также сегодня в самопровозглашенной Донецкой народной республике сообщили о размещении артиллерии силовиков в четырех километрах от линии соприкосновения, что нарушает минские договоренности.

Накануне постпред России на переговорах в Минске Борис Грызлов заявил, что украинские силовики продолжают наращивать силы в Донбассе. По его словам, ВСУ применяют не только стрелковое оружие, но и минометы, БМП.

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