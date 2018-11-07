СМИ сообщили подробности задержания Рыболовлева в Монако

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Российский предприниматель Дмитрий Рыболовлев, задержанный в Монако, провел ночь в офисе уголовной полиции, пишет газета Monaco-Matin.

По данным издания, одновременно с россиянином задержали "почти всю бывшую верхушку" судебного аппарата княжества. Все задержанные находятся под стражей в Монако и Ницце, сегодня утром их еще раз допросили.

Газета также отмечает, что речь может идти о новом слушании в рамках дела против швейцарского арт-дилера Ива Бувье, тяжбу с которым Рыболовлев ведет уже несколько лет.

В ближайшие часы следственный судья Эдуар Левро должен будет либо попросить судью по вопросам задержания продлить срок содержания подозреваемых под стражей еще на сутки, либо отпустить их на свободу. Кроме того, судья может отпустить подозреваемых под залог.

О задержании Рыболовлева, президента футбольного клуба "Монако", накануне сообщила газета Monde. Отмечается, что прокуратура Монако вменяет ему факты "коррупции", "торговли влиянием" и соучастие в этих преступлениях. Сообщалось также, что в доме у российского бизнесмена прошли обыски.

Защита Рыбловлева связала его задержание с некими фактами, о которых стало известно из мобильного телефона одного из его адвокатов. При этом, как говорится в заявлении защитников, была нарушена тайна следствия.

По словам источника РИА Новости в судебной системе, бизнесмена могут освободить в среду или в крайнем случае в четверг. Как отметил собеседник агентства, исходя из практики, "шансов остаться в тюрьме у Рыболовлева мало, практически нет".

В Кремле заявили, что следят за ситуацией, но комментировать ее не стали, поскольку пока не известны ни обстоятельства задержания, ни суть обвинения.