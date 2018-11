МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Политик и владелец публичных домов в Неваде Деннис Хоф, представлявший республиканцев, выиграл выборы в законодательное собрание штата, несмотря на преждевременную кончину, пишет местная газета Reno Gazette Journal.

Результаты выборов в 36-м избирательном округе Невады стали известны во вторник: Хоф уверенно опередил кандидата от Демократической партии преподавателя Лесю Романов. Однако политик скончался еще 16 октября, и теперь должностным лицам штата предстоит заменить победителя другим представителем республиканцев.

Тело Хофа было обнаружено известным порноактером Роном Джереми в одном из публичных домов, принадлежавших политику. В предшествующие дни Хоф бурно отмечал свое 72-летие в компании видных деятелей секс-индустрии и политического истеблишмента.

Хоф владел несколькими публичными домами в Неваде (единственный штат в США, где разрешены подобные заведения), а также снимался в реалити-шоу для взрослых Cathouse. Политик был известен подражанием Дональду Трампу: в частности он опубликовал книгу The Art of the Pimp ("Искусство сутенера"), с названием, имитирующим The Art of the Deal ("Искусство сделки") – книга, которую будущий президент США написал еще в 1987 году.