АНКАРА, 7 ноя — РИА Новости. Бывший губернатор Стамбула Хюсейн Авни Мутлу приговорен стамбульским судом к 3 годам, одному месяцу и 15 дням тюремного заключения по обвинению в связях с организацией, возглавляемой оппозиционным исламским проповедником Фетхуллахом Гюленом (FETO), сообщает в среду газета Hurriyet.

Мутлу являлся губернатором Стамбула в 2010–2014 годах. Он обвинялся в содействии FETO, на которую турецкие власти возложили ответственность за попытку переворота в июле 2016 года. Сам экс-губернатор эти обвинения отрицал, заявив, что он публично осудил мятеж. Согласно тексту приговора, Мутлу не состоял в организации Гюлена, но при этом сознательно оказывал ей поддержку по вопросам, связанным с недвижимостью.

Группа мятежников предприняла попытку военного переворота в Турции в ночь на 16 июля 2016 года. Основное противостояние развернулось в Анкаре и Стамбуле. Погибли более 240 турецких граждан, более 2 тысяч человек получили ранения, мятеж был подавлен.

В Турции после мятежа были арестованы более 50 тысяч человек, уволены или отстранены от работы более 160 тысяч госслужащих, в том числе военных. Власти Турции обвиняют FETO в причастности к попытке госпереворота. Сам Гюлен, находящийся в США, осудил переворот и отверг обвинения.