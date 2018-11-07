АНКАРА, 7 ноя — РИА Новости. Бывший губернатор Стамбула Хюсейн Авни Мутлу приговорен стамбульским судом к 3 годам, одному месяцу и 15 дням тюремного заключения по обвинению в связях с организацией, возглавляемой оппозиционным исламским проповедником Фетхуллахом Гюленом (FETO), сообщает в среду газета Hurriyet.
Группа мятежников предприняла попытку военного переворота в Турции в ночь на 16 июля 2016 года. Основное противостояние развернулось в Анкаре и Стамбуле. Погибли более 240 турецких граждан, более 2 тысяч человек получили ранения, мятеж был подавлен.
В Турции после мятежа были арестованы более 50 тысяч человек, уволены или отстранены от работы более 160 тысяч госслужащих, в том числе военных. Власти Турции обвиняют FETO в причастности к попытке госпереворота. Сам Гюлен, находящийся в США, осудил переворот и отверг обвинения.