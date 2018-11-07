В Крыму назвали полеты самолетов ВМС США у границ полуострова провокацией

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя – РИА Новости. Полеты разведывательных самолетов ВМС США у границ Крыма являются провокационными действиями, заявил РИА Новости глава Общественной палаты республики Григорий Иоффе.

Ранее мониторинговый портал PlaneRadar сообщил, что самолет Boeing P-8A Poseidon ВМС США во вторник провел разведывательный полет в районе Крыма, судно приближалось к береговой линии полуострова на расстояние 24,61 километра. При этом в тот же день, исходя из данных PlaneRadar, разведывательный полет в этом регионе выполнил американский стратегический беспилотник RQ-4A Global Hawk, который до этого провел мониторинг линии разграничения в Донбассе.

"Главное, что нарушения воздушного пространства России не наблюдается. Это все провокационные полеты. Сейчас при наличии спутниковых всяких вещей ничего спрятать и укрыть нельзя, поэтому я абсолютно убежден, что никаких разведывательных целей ВМС США не преследуют. Это чисто провокационные цели", — сказал Иоффе.

По его мнению, определенная часть западного истеблишмента пытается добиться своей цели и спровоцировать Россию на какие-то серьезные резкие действия, чтобы затем использовать в своей долговременной игре на антироссийских настроениях в западном мире. "У российского руководства с нервами все в порядке, на провокации никто не поддастся, но терпение, как когда-то говорилось в советские времена, не безгранично", — подчеркнул Иоффе.

В последнее время увеличилась активность зарубежных разведывательных самолетов и беспилотников вблизи российских границ. В частности, их замечали как в районе Крыма и Краснодарского края, так и возле западных рубежей страны. Минобороны неоднократно призывало Вашингтон отказаться от подобных операций, однако в Пентагоне на это ответили отказом.