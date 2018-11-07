Москалькова назвала сокращение русских школ за рубежом нарушением прав

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Сокращение обучения русскому языку в школах за рубежом нарушает права русскоязычного населения, считает уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

"Огромную проблему порождает сворачивание обучения на русском языке в целом ряде государств, и это является грубым нарушением прав тех, кто говорит на русском языке. Это страны Прибалтики, это Армения, Киргизия и много других государств, которые сегодня лишаются возможности обучать своих детей на русском языке", — сказала Москалькова журналистам.

Омбудсмен добавила, что сегодня следует рассмотреть возможность расширения русских школ при посольствах за рубежом.

"Мы должны поднимать уровень борьбы за русский язык за рубежом не ради языка, а ради тех людей, которые имеют право сохранить свою культуру, свою российскую идентичность, и дать возможность получить образование на русском языке", — подчеркнула омбудсмен.