Москалькова назвала сокращение русских школ за рубежом нарушением прав

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Сокращение обучения русскому языку в школах за рубежом нарушает права русскоязычного населения, считает уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
Омбудсмен добавила, что сегодня следует рассмотреть возможность расширения русских школ при посольствах за рубежом.
"Мы должны поднимать уровень борьбы за русский язык за рубежом не ради языка, а ради тех людей, которые имеют право сохранить свою культуру, свою российскую идентичность, и дать возможность получить образование на русском языке", — подчеркнула омбудсмен.