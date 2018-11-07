Стала известна причина эвакуации вокзалов в Мадриде и Барселоне

МАДРИД, 7 ноя – РИА Новости. Причиной эвакуации вокзалов в Барселоне и Мадриде стала пряжка на ремне одной из пассажирок.

Правоохранительные органы Каталонии Mossos d`Esquadra распространили снимок чемодана, сделанный со сканера для проверки багажа. На нем виден предмет, действительно напоминающий гранату. Однако на поверку это оказалась пряжка ремня в форме гранаты.

Причиной объявления тревоги стал тот факт, что служба контроля вовремя не остановила пассажирку, а когда ее начали разыскивать на барселонском вокзале, не могли найти ни ее, ни чемодан. Было выдвинуто предположение, что она могла направиться на поезде в Мадрид, поэтому была проведена эвакуация и столичного вокзала, сообщает газета Vanguardia.

Утром в среду на некоторое время было прервано сообщение с барселонского вокзала Сантс. Каталонские правоохранительные органы сообщили, что специалисты по обезвреживанию взрывчатых веществ TEDAX проверяют пути AVE (скоростные поезда) на станции Сантс Барселоны, следуя протоколам безопасности. Представители ведомства пояснили, что службы безопасности ADIF зафиксировали через сканер "предмет в форме возможного взрывного устройства внутри чемодана". Пассажиров отправили на повторную проверку багажа.

Через некоторое время был эвакуирован мадридский вокзал Аточа.

В итоге правоохранительные органы сообщили, что тревога оказалась ложной.