Матвиенко планирует посетить Кубу

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, что планирует посетить Кубу по приглашению лидера страны, сроки визита будут определены позже.

"Я благодарна за поступившее приглашение", — сказала она в среду журналистам. По словам спикера, сроки визита будут обсуждаться по дипломатическим каналам и будут зависеть от графика.

"Но то, что такой визит состоится, это безусловно", — сказала Матвиенко.

В ходе состоявшегося на минувшей неделе визита в РФ председатель Госсовета и Совета министров Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес пригласил Матвиенко посетить республику.