МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Девушка попросила пользователей закрытой группы в Facebook покритиковать "некрасивое" обручальное кольцо, но в результате сама оказалась под шквалом критики. Скрин поста опубликован на портале Reddit.

Участница сообщества выложила фото кольца и объяснила, что случайно нашла его в тумбочке своего парня.

"Не впечатлил. Издевайтесь на здоровье. И еще скажите, как потактичнее намекнуть ему, чтоб подобрал что-нибудь другое", — написала она.

Но вместо советов на девушку обрушились гневные комментарии.

"Пост ужасен. Кроме того, ее кольцо похоже на мое, так что я обижена вдвойне", — написал один пользователь.

"Это чертовски красивое кольцо, что с ней не так?", — удивился другой.

"Будем надеяться, что оно на самом деле не для тебя", — добавили в комментариях.

Многие пользователи указали, что девушка поступила грубо, и удивились ее невоспитанности.