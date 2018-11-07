Киев передвигает артиллерию к линии соприкосновения, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 7 ноя — РИА Новости. Начальник пресс-службы управления народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Даниил Безсонов заявил в среду о передвижении артиллерии украинских силовиков в четырех километрах от линии соприкосновения в Донбассе.
По его словам, нахождение артиллерии силовиков в данном районе является нарушением минских соглашений, согласно которым тяжелое вооружение должно быть отведено от линии соприкосновения.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.