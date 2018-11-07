Торги по продаже судна "Норд" на Украине не состоялись

КИЕВ, 7 ноя — РИА Новости. Электронные торги по продаже арестованного российского рыболовного судна "Норд" в среду не состоялись из-за отсутствия допущенных участников, следует из протокола украинского госпредприятия "Система электронных торгов арестованного имущества" ("СЕТАМ"), которое занимается продажей судна.

"Торги не состоялись на основании отсутствия допущенных участников торгов", — говорится в документе.

Всего было подано 12 заявок, однако все они были отклонены организатором аукциона, причины отклонения не указываются. Стартовая стоимость лота составляла почти 1,63 миллиона гривен (более 58 тысяч долларов). Судно было построено в 1989 году в Азове (Ростовская область).

Ранее украинская прокуратура сообщила о передаче российского судна "Норд" Национальному агентству Украины по розыску и управлению активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА). По данным прокуратуры, такое решение принято с целью сохранения бюджетных средств, выделенных на содержание судна в порту "Бердянск". Затем в офисе украинского омбудсмена заявили, что судно "Норд" было передано АРМА для продажи на аукционе.

Ранее произошел обмен семи членов экипажа российского судна "Норд" на семерых украинских моряков на границе Крыма и Украины. По словам Лубиной, в обмене участвовали моряки с двух украинских судов, в том числе с рыболовецкого ЯМК-0041. Капитан крымского судна Владимир Горбенко по-прежнему остается на Украине.

Украинское рыболовецкое судно ЯМК-0041 было задержано 4 мая у берегов Крыма, оно нарушило запрет на вылов камбалы на шельфе. В отношении капитана судна, гражданина Украины, возбуждено уголовное дело о браконьерстве, он находился в СИЗО Симферополя. На судно наложен арест.

Украинские пограничники 25 марта задержали "Норд" под флагом России в Азовском море с 10 членами экипажа. Двое сумели вернуться в Крым через Белоруссию. Капитан обвиняется в совершении уголовных преступлений по статьям "Незаконное занятие рыбным, звериным или другим водным добывающим промыслом" и "Нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее с целью причинения вреда интересам государства". Управление ФСБ Крыма возбудило дело по статье 211 УК РФ "Угон судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного подвижного состава".