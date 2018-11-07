Санкции против России сохранятся, считает Могерини

БРЮССЕЛЬ, 7 ноя — РИА Новости. Санкции против РФ из-за ситуации на Украине сохранятся, считает глава дипломатии ЕС Федерика Могерини.

Такое мнение она высказала, выступая перед студентами университета в Монреале.

"Я думаю, что это (политика применения санкций) продолжится, потому что в Европе есть ясное понимание факта, что изменение границ силой – это табу, и это должно остаться табу, иначе мы вернемся на два века назад, а никто не хочет туда", — заявила она студентам. Запись разговора распространила пресс-служба ЕК.

По ее словам, санкции являются лишь частью политики, которая также предусматривает оказание поддержки Украине.

"Отношения между странами ЕС и Россией не ограничиваются только этим. И это хорошо, что они не ограничены этим, потому что мы говорим о выполнении минских соглашений, мы говорим о наших разногласиях, говорим о контактах между людьми. Вы можете удивиться, но самое большое число студентов из-за пределов ЕС, которые участвуют в (образовательной программе) Erasmus, из России. И чем больше, тем лучше, потому что мы сохраняем связи между обществами", — заявила она.

"У нас есть сферы во внешней политике, где мы сотрудничаем с РФ, я упоминала иранскую ядерную сделку, по политике на Ближнем Востоке, в Арктике. И есть темы, по которым мы не находим общего понимания, но мы продолжаем говорить друг с другом, например, по Сирии", — отметила она.

"Сфера энергетики – это сложная сфера, она все еще в основном в компетенции государств-участников. Это правда, что энергетическая зависимость европейцев остается высокой, в частности, от российского газа, именно поэтому мы пытаемся найти пути диверсификации поставок", — добавила Могерини.

Отношения РФ и западных стран ухудшились в связи ситуацией на Украине и вокруг Крыма. Запад, обвинив РФ во вмешательстве, ввел против нее санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. Россия неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом минских соглашений по урегулированию. В последнее время в странах ЕС все отчетливее звучат мнения о необходимости отмены санкций в отношении РФ.