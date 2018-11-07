Южная Корея и КНДР договорились обменяться информацией об инфекциях

ТОКИО, 7 ноя — РИА Новости. Южная Корея и КНДР договорились до конца года обменяться информацией об инфекционных заболеваниях для совместных мер про предотвращению их распространения, говорится в опубликованном в среду совместном сообщении по итогам встречи высокопоставленных представителей министерств здравоохранения двух корейских государств.

Первая за последние 11 лет встреча состоялась в приграничном городе Кэсон в КНДР в офисе совместного координационного бюро.

"Юг и Север договорились обменяться информацией по проникновению и распространению инфекционных заболеваний и обсудить меры реагирования, а также выработать необходимые меры, в том числе в области технического сотрудничества", — отмечается в сообщении.

Согласно документу, "в этой связи в нынешнем году принято решение провести пробный обмен информацией по инфекционным заболеваниям".

Сеул и Пхеньян будут, в частности, обмениваться информацией о туберкулезе и малярии.

Через координационное бюро в Кэсоне стороны условились продолжать регулярные контакты для решения проблем в области здравоохранения.

С южнокорейской стороны в переговорах участвовали три человека во главе с заместителем министра здравоохранения и социального обеспечения Республики Корея Квон Док Чхолем, а Пхеньян представляли также три делегата во главе с директором Государственного центра санитарного контроля министерства здравоохранения КНДР Пак Мён Су.

Договоренность о проведении переговоров в медицинской сфере была достигнута на сентябрьском саммите двух корейских государств в Пхеньяне. Тогда лидер КНДР Ким Чен Ын и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин договорились о развитии диалога в самых широких сферах от обороны до культуры и спорта.