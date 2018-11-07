Могерини ответила шуткой на вопрос о "санкциях против Украины"

БРЮССЕЛЬ, 7 ноя — РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Федерика Могерини отреагировала шуткой на ошибку канадского студента, задавшего ей вопрос про "санкции в отношении Украины".

Выступая перед студентами одного из университетов Монреаля, Могерини упомянула про санкции против России из-за ситуации на Украине.

Один из участников встречи вызвался задать вопрос.

"Вы упомянули санкции против Украины…" — сказал студент.

"России, России", — тут же поправила его Могерини.

"Да, простите. В контексте Украины", — признал свою ошибку студент.

"Я что-то пропустила…" — пошутила в ответ Могерини, чем вызвала смех в зале.

Также глава европейской дипломатии высказала мнение, что санкции против России из-за ситуации на Украине сохранятся.

"В Европе есть ясное понимание факта, что изменение границ силой — это табу, и это должно остаться табу, иначе мы вернемся на два века назад, а никто не хочет туда", — заявила она студентам.

При этом Могерини отметила, что отношения между Москвой и Евросоюзом довольно разнообразны.

"У нас есть сферы во внешней политике, где мы сотрудничаем с Россией, я упоминала иранскую ядерную сделку, по политике на Ближнем Востоке, в Арктике. И есть темы, по которым мы не находим общего понимания, но мы продолжаем говорить друг с другом, например по Сирии", — отметила она.

Также дипломат отметила высокую зависимость европейцев, в частности, от российского газа, поэтому страны ЕС пытаются "найти пути диверсификации поставок".