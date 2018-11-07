В МИД Китая отказались комментировать выборы в США

ПЕКИН, 7 ноя — РИА Новости. Официальный представитель МИД Китая Хуа Чуньин отказалась комментировать итоги промежуточных выборов в США, чтобы это не расценили как преднамеренное вмешательство.
Ранее США неоднократно обвиняли Китай во вмешательстве в свои выборы.
"Китайская сторона обратила внимание на промежуточные выборы, которые проходят в США. Промежуточные выборы — это внутреннее дело США, китайская сторона не может комментировать это, иначе это вновь будет трактовано как возможное преднамеренные вмешательство", — заявила на брифинге Хуа Чуньин.
"Китайская сторона готова совместно с американской работать на надлежащим урегулированием существующих противоречий на основе взаимоуважения, развивать практическое сотрудничество на основе взаимной выгоды", — добавила официальный представитель внешнеполитического ведомства Китая.