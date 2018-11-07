В МИД Китая отказались комментировать выборы в США

ПЕКИН, 7 ноя — РИА Новости. Официальный представитель МИД Китая Хуа Чуньин отказалась комментировать итоги промежуточных выборов в США, чтобы это не расценили как преднамеренное вмешательство.

Во вторник, 6 ноября, состоялись промежуточные выборы в конгресс США. Согласно последним прогнозам, республиканцы сохранили большинство в сенате США, обеспечив себе минимум 52 места при необходимых 50, однако потеряли большинство в палате представителей.

Ранее США неоднократно обвиняли Китай во вмешательстве в свои выборы.

"Китайская сторона обратила внимание на промежуточные выборы, которые проходят в США. Промежуточные выборы — это внутреннее дело США, китайская сторона не может комментировать это, иначе это вновь будет трактовано как возможное преднамеренные вмешательство", — заявила на брифинге Хуа Чуньин.

Она подчеркнула, что вне зависимости от итогов выборов понимание китайской стороной важности китайско-американских отношений останется неизменным.

"Китайская сторона готова совместно с американской работать на надлежащим урегулированием существующих противоречий на основе взаимоуважения, развивать практическое сотрудничество на основе взаимной выгоды", — добавила официальный представитель внешнеполитического ведомства Китая.