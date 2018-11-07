Евродепутаты призвали Меркель отказаться от "Северного потока — 2"

БРЮССЕЛЬ, 7 ноя — РИА Новости, Александр Шишло. Около ста депутатов Европарламента, в основном представители фракций экологистов, правоцентристов, социалистов и либеральных демократов, обратились к канцлеру Германии Ангеле Меркель с открытым письмом, в котором призвали ее отказаться от строительства газопровода "Северный поток — 2".

Всего в Европейский парламент входят 750 депутатов.

"Мы просим вас, госпожа канцлер, чтобы ваше правительство пересмотрело и изменило свою политику в отношении "Северного потока — 2", — говорится в письме, с которым ознакомился корреспондент РИА Новости.

В послании утверждается, что позиция Германии противоречит целям Европейского энергетического сообщества, игнорирует интересы партнеров Германии и "дает России дополнительные стратегические рычаги воздействия на ЕС, потому что этот проект увеличивает энергетическую зависимость ЕС от России".

Проект "Северный поток — 2" предполагает прокладку двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый газопровод пройдет через территориальные или исключительные экономические зоны России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Разрешение на строительство осталось получить только от Копенгагена.

Против прокладки газопровода выступают несколько государств, в частности Украина, которая опасается потерять прибыль от транзита российского газа, и США продвигающие планы по экспорту в Европу своего СПГ. Кроме того, лидеры Латвии, Литвы и Польши называли проект политически мотивированным.