Тревога на вокзалах в Мадриде и Барселоне оказалась ложной

МАДРИД, 7 ноя – РИА Новости. Тревога на вокзалах в Мадриде и Барселоне оказалась ложной, сообщили испанские правоохранительные органы.

"Наши агенты провели соответствующие проверки на станции Аточа в Мадриде и речь идет о ложной тревоге", — говорится в сообщении полиции в Twitter, добавив, что "ситуация нормализуется".

Ранее в железнодорожной компании Renfe сообщили, что вокзал эвакуирован по приказу полиции.

В среду на некоторое время было прервано сообщение с барселонского вокзала Сантс. Каталонские правоохранительные органы Mossos d'Esquadra сообщили, что специалисты по обезвреживанию взрывчатых веществ TEDAX проверяют пути AVE (скоростные поезда) на станции Сантс Барселоны, следуя протоколам безопасности.

Представители каталонских правоохранительных органов пояснили, что службы безопасности ADIF зафиксировали через сканер "предмет в форме возможного взрывного устройства внутри чемодана". Пассажиры сообщили в соцсетях, что их отправили на повторную проверку багажа.

В настоящее время движение поездов на барселонском вокзале восстановлено. Как сообщили Mossos d'Esquadra, была проведена дополнительная проверка "подозрительного предмета" и он "не представляет никакой опасности".