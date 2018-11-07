В четверг Путин примет участие в саммите ОДКБ и встретится с Назарбаевым

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в четверг примет участие в саммите ОДКБ и в пленарном заседании ХV Форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России в Астане и Петропавловске, он проведет встречу с главой Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Ранее пресс-служба МИД Казахстана сообщила, что сессия совета ОДКБ на уровне глав государств и совещание совета министров иностранных дел пройдут в Астане 8 ноября.

"Завтра и послезавтра (президент) Путин будет работать в Астане и в Петропавловске в Казахстане. Это будет и саммит ОДКБ и отдельная встреча с президентом (Нурсултаном) Назарбаевым и затем уже пленарное заседание Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана", — сказал Песков.

Он отметил, что подобный формат встреч показал свою эффективность и что участники-представители регионов проявляют к нему большой интерес.

Пятнадцатый Форум межрегионального сотрудничества Казахстана и России состоится 9 ноября в казахстанском Петропавловске (на севере республики). По данным МИД Казахстана, ведется активная подготовительная работа с российскими партнерами.

В ОДКБ входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан.