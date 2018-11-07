Политолог: результаты выборов в США не повлияют на ближневосточную политику

АНКАРА, 7 ноя — РИА Новости, Федор Смирнов. Потеря республиканцами контроля над палатой представителей по итогам промежуточных выборов в конгресс США не повлияет на политику Вашингтона в ближневосточном регионе, заявил РИА Новости турецкий политолог Айдын Сезер.

Во вторник, 6 ноября, состоялись промежуточные выборы в конгресс США. Согласно последним прогнозам, республиканцы сохранили большинство в сенате США, обеспечив себе минимум 52 места при необходимых 50, однако потеряли большинство в палате представителей.

"Президент США Дональд Трамп обеспечил для республиканцев большинство в сенате, это его личный успех. Потеря большинства в палате представителей не повлияет на его внешнюю политику. Для Турции итоги выборов не принесли особо новых результатов, принципиальных изменений по отношению к Ближнему Востоку с американской стороны не ожидается", — сказал Сезер.

По его словам, договоренности, которых США и Турция достигли в последние месяцы, недостаточно для решения структурных проблем между двумя странами. "США по-прежнему расценивает приобретение Турцией у России зенитно-ракетных комплексов С-400 как угрозу, а Турция серьезно обеспокоена сближением США с силами самообороны сирийских курдов (YPG). По этой причине Турция в ближайшее время будет по-прежнему пытаться балансировать между Россией и США на основе проводимой турецким лидером Тайипом Эрдоганом прагматичной политики", — отметил собеседник агентства.

Он добавил, что Трамп придает большое значение военно-промышленному комплексу, который "питается от внешней политики", поэтому эта отрасль будет развиваться и дальше, обеспечивая рабочие места.