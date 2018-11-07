Песков: Россия не вмешивалась в выборы ни в одной стране, включая США

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Кремль не ждет осложнений в отношениях Москвы и Вашингтона после выборов в конгресс США, поскольку ситуация и так достаточно тяжелая; но надо подчеркнуть, что вопреки фобиям США Россия не вмешивается в зарубежные электоральные процессы, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Больше осложнить вряд ли получится, и так все идет достаточно сложно. В остальном, вопреки тем фобиям, которые существуют в Соединенных Штатах Америки, Россия не вмешивалась, не вмешивается и не собирается вмешиваться в электоральные процессы ни в одной стране мира, включая США", — сказал Песков журналистам.

Во вторник, 6 ноября, состоялись промежуточные выборы в конгресс США. Согласно последним прогнозам, республиканцы сохранили большинство в сенате США, обеспечив себе минимум 52 места при необходимых 50, однако потеряли большинство в палате представителей.