Европарламенту предложили рассмотреть поправку о снятии санкций с России

БРЮССЕЛЬ, 7 ноя – РИА Новости. Европарламенту предложили рассмотреть поправку о снятии санкций с РФ, внесенную в ежегодный доклад о реализации внешней политики ЕС, свидетельствует проект документа.

В Европарламенте готовится к голосованию внесенный комитетом по иностранным делам проект ежегодного доклада о выполнении общей внешней и оборонной политики ЕС. На данном этапе процедуры депутаты вносят в него свои поправки.

Депутат от Италии Марио Боргезио внес на рассмотрение поправку в пункт 16-й документ, в которой говорится о необходимости нового подхода к отношениям ЕС с его восточными соседями.

"ЕП считает, что в общих интересах ЕС и России укреплять отношения, соответствующие международному праву; считает также целесообразным снять санкции, наложенные на Россию, которые не достигают ничего, кроме экономического кризиса, который затрагивает экспортеров, и повышения нестабильности в сфере внешней политики и обороны", — говорится в поправке.

Другой депутат, Йоханнес Корнелис ван Баален, внес в тот же доклад поправку, в которой предлагает ЕП, напротив, "призвать продлевать санкции ЕС против России до тех пор, пока Россия не выполнит Минские соглашения" и настаивать на том, что "ЕС должен держать открытым вариант дальнейших постепенных санкций, если Россия будет продолжать нарушать международное право".

Отношения РФ и западных стран ухудшились в связи ситуацией на Украине и вокруг Крыма. Запад, обвинив РФ во вмешательстве, ввел против нее санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. Россия неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом минских соглашений по урегулированию. В последнее время в странах ЕС все отчетливее звучат мнения о необходимости отмены санкций в отношении РФ.