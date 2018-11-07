S7 не получала предупреждения о возможном сбое в самолетах Boeing 737 Max

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Российская авиакомпания S7, в парке которой есть Boeing 737 Max, не получала от производителя предупреждения о возможном сбое в таких самолетах, сообщили РИА Новости в российской компании.

Агентство Bloomberg со ссылкой на источник сообщило, что Boeing на основании предварительных результатов расследования крушения Boeing 737 Max авиакомпании Lion Air у берегов Индонезии 29 октября намерена отправить операторам своих новых моделей этого самолета предупреждение, что из-за ошибочных показателей системы контроля полета воздушные суда самостоятельно могут уйти в крутое пике. Ряд российских авиакомпаний ранее заявляли, что рассматривают возможность покупки Boeing 737 Max.

"Мы пока от Boeing ничего не получали", — сообщили в S7 в среду.