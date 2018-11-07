Бортников рассказал, что мешает пресечению терроризма

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Практика ряда государств по депортации террористов в третьи страны зачастую препятствует пресечению их деятельности, заявил директор ФСБ России Александр Бортников на открытии совещания руководителей спецслужб, органов безопасности и правоохранительных органов.

"Зачастую своевременному пресечению деятельности иностранных боевиков-террористов препятствует закрепленная в законодательстве отдельных государств процедура депортации выявленных бандитов в третью страну вместо их выдачи правоохранительным органам страны исхода", — сказал он.