В Германии составили список расточительных трат властей

ГАМБУРГ, 7 ноя — РИА Новости. Реконструкция тюрьмы за 33,5 миллиона евро и "скорая помощь" для волков стоимостью 11 тысяч евро попали в список расточительных трат властей Германии, сборник из 109 подобных примеров во вторник представил союз немецких налогоплательщиков.

"Есть ряд причудливых случаев расточительства налоговых денег, их мы из года в год документируем в нашей "Чёрной книге" (Schwarzbuch — сборник случаев расточительства средств налогоплательщиков — ред.)", — сказал журналистам председатель союза налогоплательщиков Гамбурга Лоренц Пальте. Он пояснил, что в этом году большинство из них касается строительных проектов.

Актуальный сборник содержит 109 примеров расточительства по всей Германии. Составители буклета критикуют федеральные и местные органы власти, допустившие подобные случаи, называют сумму, которая была затрачена на проект и приводят пример альтернативы, на что могли быть направлены потраченные средства.

Одним из примеров расточительства в Гамбурге, по мнению составителей сборника, стал проект реконструкции тюрьмы в Нордерштедте земли Шлезвиг-Гольштейн. Как пояснил Пальте, из-за недостаточного планирования были перенесены сроки реализации проекта, а его стоимость возросла более чем в два раза — до 33,47 миллиона евро.

Другим примером бессмысленной траты средств немецких налогоплательщиков стала "скорая помощь" для волков в Ганновере стоимостью 11 тысяч евро. В специально оборудованный прицеп, по задумке региональных властей, должны доставлять волков, сбитых автомобилями на трассе, для дальнейшего лечения. "Однако с момента появления "скорой" (с января 2017 года) она не использовалась ни разу, поскольку в регионе нет "пациентов", — критикуют проект составители сборника. По их мнению, бессмысленными стали траты и властей города Фульда, где была установлена роскошная девятиметровая голубятня за 70 тысяч евро, но из-за неверно подобранного места в неё редко залетают птицы.

Кроме того, расточительными, по мнению членов союза, оказались траты властей Гамбурга на забор вокруг площадки для выгула собак, который должен был обезопасить проезжающих рядом велосипедистов. Однако возведенное ограждение оказалось высотой в 50 сантиметров. "Видимо, никто не оценил возможности четвероногих друзей. Забор высотой в 50 сантиметров не представлял серьезного препятствия для любой собаки, не страдающей ожирением", — пояснили составители списка. Кроме того, ограда была установлена лишь с одной стороны площадки, таким образом, животные могли его просто обежать. Забор несколько раз переделывали, в результате его стоимость составила 23 тысячи евро.

Расточительным, на взгляд авторов сборника, оказалось и федеральное министерство окружающей среды, которое к Чемпионату мира по футболу-2018 запустило приложение для смартфонов, призванное показать пользователям, как лучше добраться до места публичного просмотра матчей в одном из 84 городов Германии: на автобусе, метро, пешком или на велосипеде. На проект было затрачено 130 тысяч евро, за шесть недель чемпионата у него было 1,4 тысячи пользователей. Таким образом, каждый из них обошёлся в 90 евро, подсчитали составители списка.

Власти столицы Германии подверглись критике из-за проекта реконструкции Берлинской государственной оперы на Унтер-ден-Линден: сроки реализации проекта сдвинулись на четыре года, а сумма трат возросла с 200 миллионов евро до 440 миллионов евро.

Как отмечают составители сборника, случаи возрастания стоимости строительных проектов в ходе их реализации — распространенное явление. Один из примеров связан с Эльбской филармонией в Гамбурге — долгострой был сдан с семилетней задержкой в 2017 году, а стоимость проекта от изначально запланированной возросла в более чем 9 раз, до почти 790 миллионов евро. Другой пример подорожавшего проекта — Штутгарт 21 — план перестройки главного тупикового вокзала Штутгарта в подземный сквозной вокзал. Его стоимость возросла почти в 2,5 раза, до 4 миллиардов евро. Работы были начаты в начале 2010 года, предполагается, что они будут завершены в конце 2019 года.