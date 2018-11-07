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В Германии составили список расточительных трат властей

(обновлено: 10:36 07.11.2018)
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CC BY-SA 3.0 / Arne List / Любек, Германия. Архивное фотоЛюбек, Германия. Архивное фото
CC BY-SA 3.0 / Arne List /

ГАМБУРГ, 7 ноя — РИА Новости. Реконструкция тюрьмы за 33,5 миллиона евро и "скорая помощь" для волков стоимостью 11 тысяч евро попали в список расточительных трат властей Германии, сборник из 109 подобных примеров во вторник представил союз немецких налогоплательщиков.

Автомобиль испанской полиции. Архивное фото
© Fotolia / samantha vial
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"Есть ряд причудливых случаев расточительства налоговых денег, их мы из года в год документируем в нашей "Чёрной книге" (Schwarzbuch — сборник случаев расточительства средств налогоплательщиков — ред.)", — сказал журналистам председатель союза налогоплательщиков Гамбурга Лоренц Пальте. Он пояснил, что в этом году большинство из них касается строительных проектов.

Актуальный сборник содержит 109 примеров расточительства по всей Германии. Составители буклета критикуют федеральные и местные органы власти, допустившие подобные случаи, называют сумму, которая была затрачена на проект и приводят пример альтернативы, на что могли быть направлены потраченные средства.

Одним из примеров расточительства в Гамбурге, по мнению составителей сборника, стал проект реконструкции тюрьмы в Нордерштедте земли Шлезвиг-Гольштейн. Как пояснил Пальте, из-за недостаточного планирования были перенесены сроки реализации проекта, а его стоимость возросла более чем в два раза — до 33,47 миллиона евро.

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Другим примером бессмысленной траты средств немецких налогоплательщиков стала "скорая помощь" для волков в Ганновере стоимостью 11 тысяч евро. В специально оборудованный прицеп, по задумке региональных властей, должны доставлять волков, сбитых автомобилями на трассе, для дальнейшего лечения. "Однако с момента появления "скорой" (с января 2017 года) она не использовалась ни разу, поскольку в регионе нет "пациентов", — критикуют проект составители сборника. По их мнению, бессмысленными стали траты и властей города Фульда, где была установлена роскошная девятиметровая голубятня за 70 тысяч евро, но из-за неверно подобранного места в неё редко залетают птицы.

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Кроме того, расточительными, по мнению членов союза, оказались траты властей Гамбурга на забор вокруг площадки для выгула собак, который должен был обезопасить проезжающих рядом велосипедистов. Однако возведенное ограждение оказалось высотой в 50 сантиметров. "Видимо, никто не оценил возможности четвероногих друзей. Забор высотой в 50 сантиметров не представлял серьезного препятствия для любой собаки, не страдающей ожирением", — пояснили составители списка. Кроме того, ограда была установлена лишь с одной стороны площадки, таким образом, животные могли его просто обежать. Забор несколько раз переделывали, в результате его стоимость составила 23 тысячи евро.

Вид на Пекин. Архивное фото
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Расточительным, на взгляд авторов сборника, оказалось и федеральное министерство окружающей среды, которое к Чемпионату мира по футболу-2018 запустило приложение для смартфонов, призванное показать пользователям, как лучше добраться до места публичного просмотра матчей в одном из 84 городов Германии: на автобусе, метро, пешком или на велосипеде. На проект было затрачено 130 тысяч евро, за шесть недель чемпионата у него было 1,4 тысячи пользователей. Таким образом, каждый из них обошёлся в 90 евро, подсчитали составители списка.

Власти столицы Германии подверглись критике из-за проекта реконструкции Берлинской государственной оперы на Унтер-ден-Линден: сроки реализации проекта сдвинулись на четыре года, а сумма трат возросла с 200 миллионов евро до 440 миллионов евро.

Каталонские флаги в Барселоне. Архивное фото
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов
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Как отмечают составители сборника, случаи возрастания стоимости строительных проектов в ходе их реализации — распространенное явление. Один из примеров связан с Эльбской филармонией в Гамбурге — долгострой был сдан с семилетней задержкой в 2017 году, а стоимость проекта от изначально запланированной возросла в более чем 9 раз, до почти 790 миллионов евро. Другой пример подорожавшего проекта — Штутгарт 21 — план перестройки главного тупикового вокзала Штутгарта в подземный сквозной вокзал. Его стоимость возросла почти в 2,5 раза, до 4 миллиардов евро. Работы были начаты в начале 2010 года, предполагается, что они будут завершены в конце 2019 года.

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