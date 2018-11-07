Эксперт рассказал о будущем политической системы США после выборов

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Результаты выборов в конгресс показали, что политическая система в США будет еще более дисфункциональной, России же ничего хорошего ждать не стоит, считает старший научный сотрудник Центра анализа международных процессов МГИМО МИД России, эксперт РСМД Максим Сучков.

Во вторник, 6 ноября, состоялись промежуточные выборы в конгресс США. Согласно последним прогнозам, республиканцы сохранили большинство в сенате США, обеспечив себе минимум 52 места при необходимых 50, однако потеряли большинство в палате представителей.

"Действительно, итоги выборов подтвердили предварительные оценки, которые были накануне. Демократы получили достаточно голосов, чтобы сформировать большинство, республиканцы, тем не менее, сохранили за собой сенат, это не позволит демократам полностью реализовать ту повестку, в том числе по импичменту, о которой они грезили. Но это достаточно для того, чтобы продолжать саботировать и заниматься обструкцией инициатив администрации. Демократы будут стремиться занять ключевые комитеты в той части, которая касается России, внешней политики, комитета по вооруженным силам по разведке и по международным делам", — сказал РИА Новости Сучков.

Демократы, конечно же, подчеркнул эксперт, откроют сейчас новую волну по расследованию так называемого "российского вмешательства".

"Эти результаты (выборов — ред.) показывают, что политическая система в США будет еще более дисфункциональной, а процесс принятия решений еще более сложным и неконструктивным. Ничего хорошего (России — ред.) ждать не стоит. Уже лежат два пакета законопроектов на рассмотрении, они их в любом случае отработают, один или два примут. Плюс с нового года будут новые разбирательства, причем, я думаю, они там ничего не найдут, но здесь не столько про Россию, сколько про попытки саботировать все, что делает Трамп", — считает Сучков.

Оставшиеся два года до новых президентских выборов в США демократы, по мнению эксперта, посвятят тому, чтобы "заложить максимальное количество "бомб" под Трампа по всему фронту". Россия в данном случае выступает мощным тараном, добавил он.