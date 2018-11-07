В Госдуме заявили о риске ухудшения отношений с США по итогам выборов

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Возможная победа демократов в конгрессе усугубит и без того сложные отношения между Россией и США, заявил зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

В целом, по прогнозам ведущих телеканалов и агентства АР, республиканцы смогли отстоять контроль над сенатом, но потеряли палату представителей.

"Очевидно, что демократы будут пытаться обвинять (президента США — ред.) Трампа в лояльности к России, в лояльности к президенту (РФ — ред.) Путину. Я думаю, что это вынудит Трампа каким- то образом защищаться и принимать ещё более жёсткие меры для того, чтобы показать своим оппонентам в том, что это не так. Я думаю, что победа демократов усугубит и без того сложные отношения между Россией и США", — сказал РИА Новости Чепа.

Парламентарий отметил, что победа демократов была ожидаемой в конгрессе и это вызовет ещё большее обострение их внутренней борьбы и давления на президента Трампа.

"Данные промежуточные выборы являются очень важным политическим шаговом в США. Избирается нижняя палата и на треть обновляется сенат. Практически состоявшиеся выборы дали старт предстоящей президентской гонке. Вся внутренняя политика сейчас будет направлена именно на это", — заключил он.