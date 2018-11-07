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Неоднозначная победа: кто выиграл на выборах в США и при чем здесь Россия

Сюжет:
Промежуточные выборы в США (42)
(обновлено: 11:10 07.11.2018)
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© REUTERS / Jonathan ErnstРадуга над зданием Капитолия в Вашингтоне в день голосования на промежуточных выборах в конгресс США. 6 ноября 2018Радуга над зданием Капитолия в Вашингтоне в день голосования на промежуточных выборах в конгресс США. 6 ноября 2018
© REUTERS / Jonathan Ernst

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости, Ксения Мельникова, Галия Ибрагимова. В США прошли выборы в конгресс. По предварительным данным, в палате представителей с небольшим перевесом большинство достается демократам, а сенат остается республиканским. Эта кампания была одной из самых дорогих и самых грязных в истории США. Для Дональда Трампа выборы стали своеобразным референдумом о доверии. Для избирателей — еще одним поводом для раскола.

Не все так просто

Сторонники республиканца Теда Круза в Хьюстоне, штат Техас, США. 6 ноября 2018 г
© REUTERS / Cathal Mcnaughton
Выборы в конгресс укрепили позиции демократов, заявил эксперт

По предварительным результатам, расклад такой: сенат остается "красным" — республиканцы заняли 51 место из ста. А вот с палатой представителей все не так однозначно. Демократы опережают республиканцев, но пока не столь уверенно: 174 против 168. Раздражение от действий Трампа, на которое так рассчитывали его оппоненты, не принесло прорывных результатов.

Президент США признал, что уступил палату представителей и уже позвонил лидеру демократического меньшинства и поздравил с победой, призвав соблюдать принцип двухпартийности. При этом в твиттере Трамп заявил о победе: "Огромный успех сегодня ночью. Всем спасибо".

В сенате до этого у демократов было 49 мест, у республиканцев — на два больше. В этот раз верхняя палата переизбиралась лишь на треть, таким образом, решалась судьба 35 кресел. А вот палату представителей, в которой 435 мест, переизбирали полностью. До выборов 235 мест принадлежали республиканцам, 193 — демократам.

© REUTERS / Nick OxfordГолосование на примежуточных выборах на избирательном участке в Мэдисоне, штат Висконсин, США. 6 ноября 2018
© REUTERS / Nick Oxford
Голосование на примежуточных выборах на избирательном участке в Мэдисоне, штат Висконсин, США. 6 ноября 2018

Трамп против "бандитских шаек"

Указатель избирательного участка во время промежуточных выборов в конгресс США в Ньюпорт-Бич, Калифорния. 6 ноября 2018
© REUTERS / Mike Blake
На выборах в США не произошло "антитрамповского реванша", заявили в Совфеде

Трамп неоднократно заявлял: "Эти выборы — референдум по вопросу обо мне". Чтобы привлечь на свою сторону избирателей там, где позиции республиканцев наиболее уязвимы, он энергично колесил по разным штатам (Флорида, Джорджия, Миссури, Монтана, Теннесси, Западная Вирджиния).

Трамп убеждал, что "демократы гигантским тараном хотят разрушить нашу экономику и наше будущее". "Республиканцы создают рабочие места, а демократы — это бандитские шайки", — не выбирал выражений президент, предупредив избирателей Джорджии, что кандидат в губернаторы от демократов Стейси Абрамс, которая хочет стать первой темнокожей женщиной-губернатором, "превратит штат в Венесуэлу".

Себе в заслугу он ставил "небывалый рост экономики", угрожая, что при демократах население ожидает "рост преступности, а также возвращение к хаосу". Предыдущую администрацию обвинял в "поощрении нелегальной миграции".

Обама против "постоянной лжи"

Пока Трамп пытался мобилизовать сторонников, демократы тоже не сидели сложа руки. В мероприятиях активно участвовали Хиллари Клинтон, Джо Байден и Барак Обама. К слову, выступить им удалось не везде, где планировали: многие демократы отказывались от помощи этих политиков, считая их непопулярными.

Промежуточные выборы в Конгресс США. 06.11.2018
© AP Photo / Robert F. Bukaty
Эксперт рассказал об усилении раскола в США в результате выборов

Там, где Обаме предоставили площадку, он рассказывал, что "вам постоянно лгут", пытаясь отвлечь от текущих проблем заявлениями о караване мигрантов. Он также фактически обвинил нынешнего главу государства и его администрацию в коррупции, отметив, что команда Трампа обещала искоренить ее, а вместо этого судебные иски и обвинения предъявлены в отношении их самих.

Обама утверждал, что рабочие места, которыми хвастается Трамп, созданы благодаря политике его администрации. Трамп убеждал, что хочет помочь простому человеку, а вместо этого "сократил налоги для богатых", указывал Обама.

"Идите голосовать. Мы сражаемся за душу США", — вторил ему Джо Байден. И американцы действительно активно шли на выборы. Еще около 30 миллионов граждан проголосовали досрочно.

Сколько стоит победа

Вид на здание Капитолия в Вашингтоне. Архивное фото
© AP Photo / J. David Ake
Республиканцы сохранили большинство в сенате

Эта избирательная кампания вошла в американскую историю как одна из самых грязных и дорогих. По оценкам НКО Center for Responsive Politics, бюджет превысил пять миллиардов долларов и большая его часть — пожертвования, собранные демократами. Один только миллиардер Майкл Блумберг потратил свыше 100 миллионов долларов на поддержку Демократической партии. Всего к кампании по выборам в палату представителей республиканцы привлекли 637 миллионов долларов, демократы — 951 миллион, в сенат — 361 миллион против 513 соответственно.

Нетрадиционные кандидаты

Ильхэн Омар, избранная в Палату представителей от демократов, выступает в Миннеаполисе, Миннесота. 6 ноября 2018
© AFP 2018 / Kerem Yucel
В конгресс США впервые избрали двух женщин-мусульманок

На нынешних выборах зарегистрировано рекордное число женщин-кандидатов. В сенат стремились попасть 53 женщины, что на 13 больше, чем в предыдущей кампании 2016 года. В палату представителей баллотировались 476 женщин — в два раза больше, чем в 2016-м.

Помимо этого, от штата Мичиган в палату представителей могут избрать мусульманку Рашиду Тлаиб, а от Миннесоты — Илан Омар. В штатах Нью-Мексико и Канзас баллотируются и имеют все шансы победить первые женщины — представительницы коренных народов.

© REUTERS / Rebecca CookАмериканка палестинского происхождения Рашида Тлаиб (в центре) после окончания выборов
© REUTERS / Rebecca Cook
Американка палестинского происхождения Рашида Тлаиб (в центре) после окончания выборов

 

При чем тут сексуальные домогательства

Во время предвыборной кампании ни дня не проходило без скандала. Один из главных политических конфликтов — назначение в Верховный суд США юриста Бретта Кавано. После того как Трамп предложил эту кандидатуру, против Кавано выдвинули обвинения в сексуальных домогательствах тридцатилетней давности. Несмотря на акции протеста, кандидатуру утвердили, что способствовало еще большему расколу в обществе и партийных рядах. Демократы считают Кавано человеком, который "не сможет ставить закон выше интересов партии". В свою очередь, республиканцы рассматривают это как "победу над заговором демократов, пытающихся помешать карьерному росту порядочного человека".

Угрозы, теракты и беженцы

Константин Косачев. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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Косачев рассказал, какой видит политическую систему США после выборов

За несколько недель до голосования ФБР и Секретная служба США перехватили тринадцать конвертов с самодельными бомбами, адресованными Хиллари Клинтон, Бараку Обаме, бывшему директору ЦРУ Джону Бреннану, а также некоторым другим политикам, бизнесменам и актерам. Одна из них предназначалась телеканалу CNN. Впоследствии выяснилось, что взрывные посылки отправлял американец Сизар Сэйок, активно поддерживающий Трампа.

Через пару дней 46-летний Роберт Бауэрс расстрелял одиннадцать человек в синагоге Питтсбурга. Рассказывали, что стрелок ненавидел главу государства, поскольку тот "окружен евреями". Трампа обвинили в том, что это он создал в стране "атмосферу ненависти".

Еще одним испытанием для президента накануне выборов стал караван мигрантов из стран Центральной Америки, направившихся к границе США в надежде получить статус беженца. Трамп заявил, что в этом караване "многие члены банд и некоторые очень плохие люди", а также пообещал ответить жесткими мерами, стянув к границе около 15 тысяч военных. Одни обвинили его в разжигании ненависти к мигрантам, другие назвали "защитником нации".

© AFP 2018 / Pedro PardoКараван мигрантов из Гондураса в США на мосту между Гватемалой и Мексикой
© AFP 2018 / Pedro Pardo
Караван мигрантов из Гондураса в США на мосту между Гватемалой и Мексикой

А как же вмешательство русских?

Президент США Дональд Трамп беседует с журналистами. Архивное фото
© AP Photo / Andrew Harnik
Иллюзий больше нет: в России запрещают анонимов, а в США — президента

В 2016 году США обвинили российские спецслужбы "во вмешательстве в президентские выборы". Страну не раз пугали, что Москва "не оставит без внимания" и выборы в конгресс. Однако уже в конце лета советник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон предупредил, что повлиять на ход голосования пожелают четыре государства: Россия, Китай, КНДР и Иран. Через пару месяцев политик пояснил, что главную угрозу для американской демократии представляет Пекин, действующий активнее других.

В начале ноября Министерство внутренней безопасности США сообщило, что "пока не зафиксировали попыток иностранных государств проникнуть в систему приема и подсчета голосов". В Вашингтоне пообещали, что промежуточные выборы станут самыми защищенными за всю историю страны.

Почему заговорили об импичменте

Промежуточные выборы в Конгресс США. 06.11.2018
© AP Photo / John Locher
СМИ: более трети американцев проголосовали в знак несогласия с Трампом

Последнее время конгресс находился под контролем республиканцев: это помогало Трампу беспрепятственно проталкивать свои политические решения. Сейчас все может измениться. Ходили слухи, что в случае победы демократов Трампу грозит импичмент. Сам президент не раз говорил по этому поводу: "Если я когда-нибудь подвергнусь импичменту, то рынок рухнет. Думаю, все от этого очень обеднеют".

Американцы также неоднозначно относятся к досрочному уходу президента. Согласно опросам общественного мнения Washington Post — ABC News, проведенному в конце августа этого года, 49 процентов американцев поддерживают импичмент, еще 46 — категорически против. Чтобы отстранить Трампа от должности, демократам нужна помощь республиканцев, но на это законодатели вряд ли согласятся.

Оптимистичные прогнозы

"Оппоненты президента стремились сделать все для того, чтобы ни у него, ни у республиканцев не было шансов укрепиться в американском правительстве. Учитывая, что республиканцы удержали позиции, они, скорее всего, будут представлять это как победу и успех своей политики. Трамп укрепится во мнении, что проводит правильную линию. И это абсолютно нормальная ситуация, когда на первом сроке президента его партия частично теряет контроль над законодательной ветвью власти", — высказал мнение в разговоре с РИА Новости старший научный сотрудник Центра анализа международных процессов МГИМО МИД Максим Сучков.

С экспертом согласен и заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований (ЦКЕМИ) факультета мировой экономики и мировой политики Дмитрий Суслов. "Экономика США развивается динамично, и экономические успехи — один из главных козырей Республиканской партии на нынешних выборах. Если сейчас республиканцы проиграют с минимальным отрывом от демократов и их меньшинство составит 5-10 голосов, это будет победой Трампа. Это будет означать, что большинство электората поддерживает ту кампанию, которую проводил Трамп, баллотируясь в президенты, включая резкую антимиграционную политику", — сообщил политолог РИА Новости.

По его словам, в будущем США и Европа заключат новое торговое соглашение. "Но здесь не стоит говорить, что Трамп рушит торговые соглашения и торговую систему. Он не рушит, он обновляет ее в отношении со своими союзниками и партнерами, придерживаясь гибкой политики", — уверен эксперт.

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