Выборы в конгресс укрепили позиции демократов, заявил эксперт

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости Предварительные результаты выборов в конгресс США, где демократы взяли контроль над нижней палатой, означают укрепление позиций демократической партии, заявил РИА Новости руководитель Центра военно-политических исследований Института США и Канады РАН Владимир Батюк.

Во вторник, 6 ноября, состоялись промежуточные выборы в конгресс США. Согласно последним прогнозам, республиканцы сохранили большинство в сенате США, обеспечив себе минимум 52 места при необходимых 50, однако потеряли большинство в палате представителей.

"Палата представителей в руках демократов, фактически под контролем президента осталась только верхняя палата — сенат. О победе правящей партии говорить не приходится. Итоги выборов будут истолкованы демократами совсем иначе, наоборот, как свидетельство того, что народ отверг Дональда Трампа и надо готовиться к новым битвам", — отметил эксперт.

По его словам, ситуация весьма неоднозначна.

"Вполне возможно, у кого-то из республиканцев даже возникнет желание перебежать в лагерь противников. Демократы по-прежнему сохраняют сильные позиции, и контроль над нижней палатой конгресса означает укрепление этих позиций", — констатировал Батюк.