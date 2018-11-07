Вулкан Фуэго в Гватемале выбросил столб пепла на высоту 4,8 километра

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Вулкан Фуэго в Гватемале, извержение которого унесло жизни более 160 человек в июне, вновь активизировался, сообщает Национальный институт сейсмологии, вулканологии, метеорологии и гидрологии Гватемалы.

"Зафиксированы взрывы слабой и умеренной мощности, столб пепла высотой 4800 метров над уровнем моря простирается на 12-15 километров в западном и юго-западном направлениях", — говорится в сообщении, опубликованном в Twitter-аккаунте института. Также сообщается о потоке лавы, длина которого достигает около 1 километра.

Мощное извержение вулкана Фуэго произошло в Гватемале 3 июня. Трагедия затронула 1,7 миллиона из примерно 16,6 миллиона жителей страны. По последним данным, жертвами извержения вулкана стали более 160 человек.