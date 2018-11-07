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Республиканцы сохранили большинство в сенате

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Промежуточные выборы в США (38)
(обновлено: 09:47 07.11.2018)
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© AP Photo / J. David AkeВид на здание Капитолия в Вашингтоне. Архивное фотоВид на здание Капитолия в Вашингтоне. Архивное фото
© AP Photo / J. David Ake

ВАШИНГТОН, 7 ноя – РИА Новости. На состоявшихся в США промежуточных выборах Демократическая партия, по прогнозам, отобрала у республиканцев контроль над палатой представителей, однако в сенате Республиканской партии удалось не только сохранить контроль, но и упрочить свои позиции, отобрав места у своих конкурентов.

Промежуточные выборы в Конгресс США. 06.11.2018
© AP Photo / Robert F. Bukaty
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Традиционно на промежуточных выборах побеждает оппозиция, поскольку избиратели — осознанно или нет — стремятся уравновесить влияние правящей партии. У республиканцев был контроль над обеими палатами конгресса и Белым домом, что автоматически ставило их в невыгодную позицию.

Как рассказал РИА Новости профессор Американского университета в Вашингтоне и специалист по вопросам государственного управления Дэвид Лаблин, демократы, получив контроль над одной из двух палат конгресса США, усилят давление на президента Дональда Трампа.

Согласно опросам, приоритетными темами на выборах для американских избирателей стали иммиграция, здравоохранение и экономика.

Тут прибыло,там убыло

К настоящему моменту прогнозы отдают республиканцам минимум 53 места в сенате, что означает укрепление их позиций в верхней палате, где до этого у них было 51 кресло. Более того, республиканцы отобрали четыре места у демократов, еще по трем штатам окончательной определенности нет.

В палате представителей, наоборот, победу празднуют демократы. Согласно прогнозам, они вернули себе контроль над ней, обеспечив себе комфортное преимущество. Телеканал CNN полагает, что демократы получат 238 мест, а республиканцы — 197. Телеканал NBC считает, что демократы займут 229 мест, а их оппоненты — 206.

Константин Косачев. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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Прогноз основан на расчете предварительных результатов голосования, официальных данных выборов пока нет. Для

контроля над палатой представителей необходимо получить как минимум 218 голосов. Этот успех станет первым для демократов с 2008 года, когда они выиграли палату, заняв 257 мест.

Поляризация усилится

По мнению Лаблина, с отходом палаты представителей к демократам поляризация в американском обществе по политическому принципу лишь усилится. "Я думаю, что разделение сохранится на очень высоком уровне, вероятно, станет еще больше. Это зависит от того, как "разыграют" тему демократы", — сказал он РИА Новости.

Эксперт полагает, что сейчас демократы будут больше заниматься надзором над политическими решениями. При этом, они не обязательно будут иметь возможность влиять на проведение политики, поскольку обычно президент имеет основной контроль не только над вооруженными силами, но и над административным аппаратом, госдепартаментом, добавил он.

Промежуточные выборы в Конгресс США. 06.11.2018
© AP Photo / John Locher
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Кроме того, по его словам, демократы также могут попытаться принимать популярные в обществе законы, которые не имеют шансов на прохождение сената и подпись президента Трампа. Эти инициативы, хотя и обреченные на провал, могли бы повысить популярность демократов.

О поляризации общества свидетельствовали и опросы, проводимые в ходе голосования. По данным опроса Рейтер/Ипсос Election Day, мнения избирателей США сильно расходятся в оценке работы президента страны Дональда Трампа и проводимого руководством страны курса. Так, половина проголосовавших считают, что страна находится на "неверном пути", и четверо из десяти заявили, что она направляется в "верном направлении".

"Самые" и "первые"

В новом составе конгресса США появятся две женщины-мусульманки, которые от штатов Миннесота и Детройт впервые избраны в конгресс США.

© REUTERS / Kyle GrillotГолосование на примежуточных выборах на избирательном участке в городе Санта-Ана, штат Калифорния, США. 6 ноября 2018
© REUTERS / Kyle Grillot
Голосование на примежуточных выборах на избирательном участке в городе Санта-Ана, штат Калифорния, США. 6 ноября 2018

Ильхэн Омар — сомалийско-американский политик из Миннесоты — ранее победила на праймериз в одном из округов штата. Вместе со своей семьей она бежала из Сомали после начала кровопролитной гражданской войны. Четыре года они жили в лагере для беженцев в Кении перед тем, как переехать в США. История ее жизни и растущая популярность особенно привлекают внимание на фоне проводимой Трампом миграционной политики. Так, если бы Омар хотела получить статус беженца в США сегодня, то ей бы это не удалось: Сомали — одна из стран, которая сталкивается в США с жесткими иммиграционными ограничениями.

У демократки Рашид Тлаиб от штата Детройт конкурента не было. Ее родители — мигранты из Палестины. Тлаиб победила на праймериз в округах с немногочисленным мусульманским населением, имеющим право голосовать.

© REUTERS / Nick OxfordГолосование на примежуточных выборах на избирательном участке в Мэдисоне, штат Висконсин, США. 6 ноября 2018
© REUTERS / Nick Oxford
Голосование на примежуточных выборах на избирательном участке в Мэдисоне, штат Висконсин, США. 6 ноября 2018

Интересным на прошедших выборах стало и то, что теперь в лидеры выбились аутсайдеры, преподнесшие большой сюрприз своими внезапными успехами в политике. Ярким примером тому стала победа 29-летней Александрии Оказио-Кортес – демократки от одного из округов штата Нью-Йорк. Она станет самой молодой женщиной, избранной в конгресс США. Оказио-Кортес опередила своего соперника от республиканской партии Энтони Паппаса.

Помимо этого, в рубрике "первый" на этих выборах отметился и представитель Демократической партии Джаред Полис. По прогнозам, он станет первым губернатором США, открыто заявившем о своей гомосексуальности. Полис не единственный кандидат, представляющий на этих американских выборах ЛГБТ-сообщество. Так, за пост губернатора штата Вермонт борется Кристин Холквист — первая женщина-трансгендер, претендующая на эту должность. Она проигрывает действующему губернатору штата Филу Скотту.

Промежуточные выборы в США

Во вторник в США прошли выборы в конгресс: переизбираются весь состав палаты представителей (435 депутатов), а также 35 из 100 сенаторов. Кроме того, в десятках штатов пройдут выборы губернаторов. Выборы называются промежуточными, поскольку проходят на середине срока действующего президента.

Получив контроль в палате представителей, демократы смогут блокировать большую часть законодательных инициатив администрации Дональда Трампа и оказывать на Белый дом давление через надзорные функции профильных комитетов конгресса. При этом, как считается, фискальная дисциплина обычно становится выше в условиях разделенного контроля над конгрессом, поскольку партиям приходится договариваться по параметрам бюджета.

© AP Photo / Charlie RiedelПромежуточные выборы в Конгресс США. 06.11.2018
© AP Photo / Charlie Riedel
Промежуточные выборы в Конгресс США. 06.11.2018

Опрошенные РИА Новости американские эксперты отмечали, что одним из самых мрачных сценариев для Трампа является запуск процедуры импичмента, если демократы получат контроль над палатой представителей. При этом, с учетом контроля республиканцев над сенатом, реализовать это будет практически невозможно.

До этого процедура импичмента запускалась в США по отношению к трем президентам: 150 лет назад в 1868 году к Эндрю Джонсону, в 1974 году к Ричарду Никсону и в 1998 году к Биллу Клинтону. Если Джонсона и Клинтона сенат оправдал, то по Никсону голосование не состоялось, поскольку он сам подал в отставку.

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