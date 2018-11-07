Эксперт рассказал об усилении раскола в США в результате выборов

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Любой исход выборов в конгресс США усилит давление на президента Дональда Трампа, большинство демократов в Палате представителей усилит контроль конгресса над внешней политикой, однако внутриполитический раскол только усугубится, заявил РИА Новости заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики Высшей школы экономики Андрей Суздальцев.

Во вторник, 6 ноября, состоялись промежуточные выборы в конгресс США. Согласно последним прогнозам, республиканцы сохранили большинство в сенате США, обеспечив себе минимум 52 места при необходимых 50, однако потеряли большинство в палате представителей.

"Есть еще такая традиция американской политической жизни: обычно правящая партия проигрывала выборы в конгресс через два года. Здесь что могло сыграть роль: республиканцы расколоты. Часть республиканцев, особенно во внешней политике, поддерживает демократов. Во-вторых, нет твердого республиканского электората. Но с другой стороны, нельзя только на это ссылаться, так как демократы тоже расколоты, даже сильнее, по ценностям. Раскол в рядах и тех, и других усилится, Америка переформатируется. Эти выборы демонстрируют конфигурацию этого раскола, но не останавливают, а только стимулируют", — считает эксперт.

Он напомнил, что до сегодняшнего дня в конгрессе было большинство республиканцев, однако все прогнозы говорили о том, что республиканцы конгресс не удержат. "Нужно понимать, что эти выборы – вотум доверия политике Трампа, это реакции на его позиции. Никогда за последние лет 30 не придавалось такое большое значение выборам в конгресс, как сейчас. Для Трампа это не просто поддержка его курса, но возможное избрание на второй срок", — отметил Суздальцев.

По его мнению, любой исход выборов позволит усилить давление конгресса на Трампа.

"Даже при большинстве республиканцев конгресс контролирует внешнюю политику Трампа. Учитывая, что демократы будут в нижней палате, то контроль будет колоссальный, Трамп практически лишен власти. Он для нас не договороспособен. То есть договариваться с ним нет смысла, а договариваться с конгрессом невозможно. Эту тенденцию пока преломить невозможно, так как она отражает внутренний раскол в США", — сказал собеседник агентства.

Что касается России, добавил он, эти выборы не играют решающей роли. "И демократы, и республиканцы выступают за санкции против РФ. Любая проигравшая сторона будет сваливать свой проигрыш именно на Россию", — резюмировал Суздальцев.