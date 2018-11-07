Демократы сохранили сенатские места в штатах Калифорния, Вашингтон и Гавайи

ВАШИНГТОН, 7 ноя — РИА Новости. Демократы ожидаемо сохранили сенатские места в американских штатах Калифорния, Вашингтон и Гавайи, прогнозирует телеканал Fox News.

В Калифорнии действующая сенатор 85-летняя Дайэнн Файнстайн одержала победу над однопартийцем Кевином де Леоном.

В Вашингтоне действующая сенатор-демократ Мария Кантуэлл выиграла у республиканки Сьюзан Хатчисон.

На островном штате Гавайи в Тихом океане действующий демократ Мейзи Хироно одержала верх над республиканцем Роном Кертисом.

В целом, по прогнозам ведущих телеканалов, республиканцы смогли отстоять контроль над сенатом, но потеряли палату представителей.