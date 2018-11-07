Косачев рассказал, какой видит политическую систему США после выборов

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Политическая система США по итогам выборов в Конгресс станет более разбалансированной, с возможным запуском процедуры импичмента для президента Дональда Трампа, считает глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.

"Сенсации не произошло. Исход выборов подтверждает основные прогнозы. Разумеется, обе стороны будут сейчас представлять результаты как собственную победу", — сказал Косачев журналистам в среду.

"Но, боюсь, в конечном счете в проигравших будут и американская политическая система, которая станет ещё более разбалансированной и непредсказуемой, вплоть до попыток запустить процедуру импичмента, и та часть мира, которая вольно или невольно находится в зависимости у американских внутриполитических разборок", — заключил парламентарий.

Во вторник в США избираются 35 сенаторов из 100, из них лишь восемь мест раньше занимали республиканцы. При этом республиканцы располагают большинством в 51 место в сенате и сохранят рабочее большинство даже при потере одного места: при раскладе 50 на 50 вице-президент Майк Пенс сможет голосовать в силу своей должности председателя сената. Демократам для получения контроля над сенатом нужен минимум 51 голос.