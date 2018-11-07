В СФ рассказали, при каких условиях Трамп сможет избежать импичмента

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Республиканское большинство в Сенате гарантирует Дональду Трампу возможность избежать импичмента, однако демократы в Палате представителей могут создать много проблем для прохождения инициатив Белого дома, считает первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.

"Предварительные результаты выборов в США показывают, что страна раскололась на два лагеря. Однако республиканское большинство в Сенате гарантирует Трампу возможность избежать импичмента", — сказал Джабаров РИА Новости в среду.

Между тем, возможная победа демократов на выборах в Палату представителей "создаст много проблем для продвижения инициатив Белого дома через парламент", добавил он.

Джабаров выразил сожаление в связи с тем, что не смотря на разногласия в Конгрессе, страна продолжает идти по пути антироссийских санкций. "Снова заговорили об очередных санкциях против РФ. Но это не сможет оказать влияния на независимую политику Москвы. Ни на какие уступки в плане защиты своих национальных интересов мы не пойдем", — подчеркнул сенатор.