СМИ: Оказио-Кортес станет самой молодой женщиной в конгрессе США

ВАШИНГТОН, 7 ноя — РИА Новости. Представительница демократической партии, 29-летняя Александрия Оказио-Кортес станет самой молодой женщиной, избранной в конгресс США — политик побеждает на выборах в палату представителей от одного из округов штата Нью-Йорк, говорится в прогнозе телеканалов CNN и Fox News.

Она опередила своего соперника от республиканской партии Энтони Паппаса. Ранее в ходе демократических праймериз Оказио-Кортес неожиданно победила влиятельного демократа Джо Кроули, который представлял округ в конгрессе в течение 10 двухлетних сроков.

Ведущие телеканалы и информационное агентство Ассошиэйтед пресс прогнозируют победителей в отдельных штатах до завершения подсчета голосов, основываясь на своих методах статистической обработки частичных результатов. Эти прогнозы не являются официальными, но пользуются значительным авторитетом и в большинстве случаев совпадают с окончательным результатом подсчета голосов.