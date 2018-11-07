ВАШИНГТОН, 7 ноя — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп назвал предварительные итоги промежуточных выборов в конгресс "потрясающим успехом".

Tremendous success tonight. Thank you to all! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 7 ноября 2018 г.

Промежуточные выборы в США



Голосование прошло во вторник. Выборы называются промежуточными, поскольку проходят на середине срока действующего президента. Оппозиция в лице демократов надеется отобрать у республиканцев контроль хотя бы над одной из двух палат конгресса. Если это произойдет, демократы смогут блокировать большую часть законодательных инициатив администрации Трампа и оказывать давление на Белый дом.

В ходе выборов на двухлетний срок переизберут весь состав палаты представителей (435 депутатов), а также 35 из 100 сенаторов, из них лишь восемь мест раньше занимали республиканцы.

При этом республиканцы располагают большинством в 51 место в сенате и сохранят рабочее большинство даже при потере одного места: при раскладе 50 на 50 вице-президент Майк Пенс сможет голосовать в силу своей должности председателя сената. Демократам для получения контроля над сенатом нужен минимум 51 голос.

Прогнозы американских СМИ



Кроме того, в десятках штатов прошли выборы губернаторов.

Американские СМИ предсказывают победу Республиканской партии в сенате. Согласно прогнозу NBC, они займут 52 места. Аналогичный прогноз дает телеканал ABC.

При этом, победу в палате представителей прочат демократам. В частности, телеканал CNN полагает, что они получат 238 мест, а республиканцы — 197. В свою очередь, телеканал NBC считает, что демократы займут 229 мест, а их оппоненты — 206. Для контроля над палатой представителей необходимо получить как минимум 218 голосов.

Прогноз основан на расчете предварительных результатов голосования, официальных данных пока нет. Общую победу Демократической партии на выборах в палату представителей ранее спрогнозировали сразу несколько ведущих СМИ США. Этот успех станет первым для демократов с 2008 года, когда они выиграли палату, заняв 257 мест.

Ведущие телеканалы и информационное агентство Ассошиэйтед Пресс прогнозируют победителей в отдельных штатах до завершения подсчета голосов, основываясь на своих методах статистической обработки частичных результатов. Эти прогнозы не являются официальными, но пользуются значительным авторитетом и в большинстве случаев совпадают с окончательным результатом.