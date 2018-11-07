ВАШИНГТОН, 7 ноя — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп назвал предварительные итоги промежуточных выборов в конгресс "потрясающим успехом".
Tremendous success tonight. Thank you to all!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 7 ноября 2018 г.
Промежуточные выборы в США
В ходе выборов на двухлетний срок переизберут весь состав палаты представителей (435 депутатов), а также 35 из 100 сенаторов, из них лишь восемь мест раньше занимали республиканцы.
При этом республиканцы располагают большинством в 51 место в сенате и сохранят рабочее большинство даже при потере одного места: при раскладе 50 на 50 вице-президент Майк Пенс сможет голосовать в силу своей должности председателя сената. Демократам для получения контроля над сенатом нужен минимум 51 голос.
Прогнозы американских СМИ
Американские СМИ предсказывают победу Республиканской партии в сенате. Согласно прогнозу NBC, они займут 52 места. Аналогичный прогноз дает телеканал ABC.
При этом, победу в палате представителей прочат демократам. В частности, телеканал CNN полагает, что они получат 238 мест, а республиканцы — 197. В свою очередь, телеканал NBC считает, что демократы займут 229 мест, а их оппоненты — 206. Для контроля над палатой представителей необходимо получить как минимум 218 голосов.
Ведущие телеканалы и информационное агентство Ассошиэйтед Пресс прогнозируют победителей в отдельных штатах до завершения подсчета голосов, основываясь на своих методах статистической обработки частичных результатов. Эти прогнозы не являются официальными, но пользуются значительным авторитетом и в большинстве случаев совпадают с окончательным результатом.