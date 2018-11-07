ВАШИНГТОН, 7 ноя — РИА Новости. Демократы могут получить в новом составе палаты представителей США до 238 мест из 435, а республиканцы – до 206, прогнозируют ведущие американские СМИ.

В частности, телеканал CNN полагает, что демократы получат 238 мест, а республиканцы – 197.

В свою очередь телеканал NBC считает, что демократы займут 229 мест, а их оппоненты – 206.

Прогноз основан на расчете предварительных результатов голосования, официальных данных выборов пока нет. Для контроля над палатой представителей необходимо получить как минимум 218 голосов. Общую победу Демократической партии на выборах в палату представителей ранее спрогнозировали сразу несколько ведущих СМИ США. Этот успех станет первым для демократов с 2008 года, когда они выиграли палату, заняв 257 мест.

В ходе выборов переизбирается на двухлетний срок весь состав палаты представителей (435 депутатов), а также 35 из 100 сенаторов, каждый из которых работает по шесть лет. В настоящее время обе палаты контролируют республиканцы, в том числе в сенате 51 против 49 мест, а в палате 235 против 193 (семь мест вакантны).