СМИ: демократ Смит переизбрана в сенат от Миннесоты

ВАШИНГТОН, 7 ноя — РИА Новости. Действующая сенатор-демократ Тина Смит победила республиканку Керин Хаусли и переизбрана в сенат от Миннесоты, прогнозирует телеканал Fox News.

Ранее второе место от Миннесоты в сенате получила действующий сенатор Эми Клобучар, обойдя республиканца Джима Ньюбергера.

Ведущие телеканалы и информационное агентство Ассошиэйтед Пресс прогнозируют победителей в отдельных штатах до завершения подсчета голосов, основываясь на своих методах статистической обработки частичных результатов. Эти прогнозы не являются официальными, но пользуются значительным авторитетом и в большинстве случаев совпадают с окончательным результатом подсчета голосов.