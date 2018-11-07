В конгресс США впервые избрали двух женщин-мусульманок

ВАШИНГТОН, 7 ноя — РИА Новости. Две женщины-мусульманки от штатов Миннесота и Детройт впервые избраны в конгресс США, сообщает Huffpost.

Ильхэн Омар — сомалийско-американский политик из Миннесоты — ранее победила на праймериз в одном из округов штата. Вместе со своей семьей она сбежала из Сомали после начала кровопролитной гражданской войны. Четыре года они жили в лагере для беженцев в Кении перед тем, как переехать в США. История ее жизни и растущая популярность особенно привлекают внимание на фоне проводимой Трампом миграционной политики. Так, если бы Омар хотела получить статус беженца в США сегодня, то ей бы это не удалось: Сомали — одна из стран, которая сталкивается в США с жесткими иммиграционными ограничениями.

У демократки Рашид Тлаиб от штата Детройт конкурента не было. Ее родители — мигранты из Палестины. Тлаиб победила на праймериз в округах с немногочисленным мусульманским населением, имеющим право голосовать.