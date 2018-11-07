МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Компания Boeing намерена отправить операторам своих новых моделей Boeing 737 Max предупреждение, что из-за ошибочных показателей системы контроля полета самолеты могут самостоятельно сорваться в крутое пике, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на источник.

Собеседник агентства пояснил, что предупреждение основано на предварительных результатах расследования крушения самолета авиакомпании Lion Air у берегов Индонезии, произошедшего 29 октября. Выяснилось, что самолеты Boeing 737 Max могут автоматически опускать нос вниз в определенных случаях, когда возможен срыв потока (неконтролируемое нарушение баланса процессов движения воздуха).

Источник отметил, что предупреждение может быть отправлено утром в среду по времени Джакарты, в нем будет содержаться указание для пилотов, как действовать для того, чтобы избежать проблемы.

Крушение индонезийского Boeing

Самолет Boeing 737 индонезийской бюджетной авиакомпании Lion Air утром 29 октября упал в море возле побережья Западной Явы через 13 минут после вылета из Джакарты. Обломки лайнера находятся на глубине от 30 до 40 метров и разбросаны на обширной территории морского дна.

Причины катастрофы пока не выяснены. Разбившийся самолет был произведен в 2018 году и эксплуатировался авиакомпанией с августа. Выживших в катастрофе нет. На борту самолета находились 189 человек, включая пассажиров и членов экипажа.

Ранее глава национального комитета по безопасности на транспорте Индонезии (KNKT) Сурджанто Танджоно со ссылкой на данные бортового самописца заявил, что указатель воздушной скорости разбившегося в Индонезии самолета авиакомпании Lion Air был неисправен во время четырех последних полетов. По словам Танджоно, информация, полученная из "черного ящика", подтвердила сообщения, что у самолета были некорректные данные о скорости и высоте. Он отметил, что попросил компанию Boeing и власти США принять необходимые меры для предотвращения проблем с прибором на самолете данного типа во всем мире.