NBC: Тед Круз победил О'Рурка на выборах сенатора от Техаса

ВАШИНГТОН, 7 ноя — РИА Новости. Республиканец Тед Круз победил в напряженной борьбе демократа Бето О'Рурка на выборах сенатора от Техаса, прогнозирует телеканал NBC.

В этом случае республиканцы, скорее всего, сохранят контроль над верхней палатой конгресса. После подсчета 79% голосов в Техасе Круз впереди с 50,9%, у О'Рурка 48,4%.

В Техасе сенатор-республиканец Тед Круз избирался на второй срок, ему противостоял член палаты представителей демократ Бето О'Рурк. В Техасе республиканцы традиционно имеют серьезное преимущество перед демократами, последние не избирали своего кандидата в сенаторы от штата около 35 лет. О'Рурк и Круз собрали в сумме больше 100 миллионов долларов на ведение кампании, причем О'Рурк поставил исторический рекорд для выборов в сенат, набрав 70 миллионов долларов пожертвований.