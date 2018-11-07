Глава Евросовета заявил о "серьезной угрозе" выхода Польши из ЕС

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Польша близка к выходу из Европейского Союза (Polexit) из-за конфликта с Брюсселем, такое мнение высказал президент Европейского совета Дональд Туск, слова которого приводит британская газета Express.

По словам Туска, существует "очень серьезная угроза" того, что Polexit может произойти "случайно", если польские политики не смогут найти общий язык с руководством ЕС.

Президент Европейского совета полагает, что лидер правящей партии Польши Ярослав Качиньский балансирует на грани и может спровоцировать выход Польши из ЕС простейшей ошибкой.

"Я опасаюсь, что желание в Европе удержать Польшу любой ценой может быть меньше, чем в случае с Великобританией. Так что ситуация, на мой взгляд, очень и очень серьезная", — заключил Туск.

Вопрос возможного выхода из Евросоюза регулярно обсуждается в Польше на фоне реформ, которые критикуются европейскими институтами, отказа от приема мигрантов и критического отношения к главе Евросовета Дональду Туску, который ранее занимал пост премьер-министра страны и является сооснователем ныне крупнейшей оппозиционной партии "Гражданская платформа".

Особое недовольство Еврокомиссии вызвало решение правящей польской партии "Право и справедливость" провести ряд судебных реформ, из-за которых треть судей Верховного суда Польши досрочно ушли в отставку.

Еврокомиссия в декабре 2017 года запустила процедуру, которая может привести к лишению Варшавы права голоса в Совете ЕС в рамках статьи 7 договора о ЕС, в соответствии с которой существует явная угроза серьезного нарушения страной принципов верховенства права.

ЕК считает, что 13 законов, принятых польскими властями в рамках судебной реформы, нарушают принципы верховенства права и предоставляют политической власти контроль над судебной. Ранее Еврокомиссия направила Варшаве четыре рекомендации, призывая привести законодательство в рамки действующих в Евросоюзе норм.

В августе ЕК дала властям Польши месяц на приведение судебной реформы в соответствие с требованиями ЕС, активировав второй этап процедуры в отношении Польши посредством передачи Варшаве "аргументированного заключения относительно польского закона о Верховном суде".