Глава Евросовета заявил о "серьезной угрозе" выхода Польши из ЕС

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Польша близка к выходу из Европейского Союза (Polexit) из-за конфликта с Брюсселем, такое мнение высказал президент Европейского совета Дональд Туск, слова которого приводит британская газета Express.
Президент Европейского совета полагает, что лидер правящей партии Польши Ярослав Качиньский балансирует на грани и может спровоцировать выход Польши из ЕС простейшей ошибкой.
"Я опасаюсь, что желание в Европе удержать Польшу любой ценой может быть меньше, чем в случае с Великобританией. Так что ситуация, на мой взгляд, очень и очень серьезная", — заключил Туск.
Вопрос возможного выхода из Евросоюза регулярно обсуждается в Польше на фоне реформ, которые критикуются европейскими институтами, отказа от приема мигрантов и критического отношения к главе Евросовета Дональду Туску, который ранее занимал пост премьер-министра страны и является сооснователем ныне крупнейшей оппозиционной партии "Гражданская платформа".
Особое недовольство Еврокомиссии вызвало решение правящей польской партии "Право и справедливость" провести ряд судебных реформ, из-за которых треть судей Верховного суда Польши досрочно ушли в отставку.
Еврокомиссия в декабре 2017 года запустила процедуру, которая может привести к лишению Варшавы права голоса в Совете ЕС в рамках статьи 7 договора о ЕС, в соответствии с которой существует явная угроза серьезного нарушения страной принципов верховенства права.
В августе ЕК дала властям Польши месяц на приведение судебной реформы в соответствие с требованиями ЕС, активировав второй этап процедуры в отношении Польши посредством передачи Варшаве "аргументированного заключения относительно польского закона о Верховном суде".