Республиканец Тед Круз проигрывает в Техасе на выборах в сенат

ВАШИНГТОН, 7 ноя — РИА Новости. Демократ Бето О'Рурк по-прежнему опережает сенатора-республиканца Теда Круза на выборах в сенат в Техасе после подсчета 51% голосов, свидетельствуют первые результаты подсчета голосов.

В настоящее время О'Рурк набирает 50,4%, в то время как Круз — 49,0%. Республиканцу Крузу удалось сократить разрыв после подсчета около 40% дополнительных голосов.

В Техасе сенатор-республиканец Тед Круз избирается на второй срок, ему противостоит член палаты представителей демократ Бето О'Рурк. В Техасе республиканцы традиционно имеют серьезное преимущество перед демократами, последние не избирали своего кандидата в сенаторы от штата около 35 лет. О'Рурк и Круз собрали в сумме больше 100 миллионов долларов на ведение кампании, причем О'Рурк поставил исторический рекорд для выборов в сенат, набрав 70 миллионов долларов пожертвований.