ABC: республиканцы отобрали у демократов место в сенате от Индианы

ВАШИНГТОН, 7 ноя — РИА Новости. Республиканцы отобрали у демократов место в сенате от Индианы, чем значительно повысили свои шансы на контроль над верхней палатой конгресса, прогнозирует телеканал ABC, агентство Ассошиэйтед Пресс, а также телеканал Fox News.

ABC прогнозирует, что бизнесмен-республиканец Майк Браун победил действующего сенатора-демократа Джо Доннелли. По результатам обработки 64% бюллетеней, Браун набирает 53,5% голосов.

Демократам для получения контроля над сенатом нужно не проиграть ни одного из своих 27 мест, разыгрывающихся на нынешних выборах, и отобрать у республиканцев как минимум два кресла. При проигрыше в Индиане демократам надо было бы выиграть три республиканских места.

Ведущие телеканалы и информационное агентство Ассошиэйтед Пресс прогнозируют победителей в отдельных штатах до завершения подсчета голосов, основываясь на своих методах статистической обработки частичных результатов. Эти прогнозы не являются официальными, но пользуются значительным авторитетом и в большинстве случаев совпадают с окончательным результатом подсчета голосов.