Республиканка Блэкберн лидирует на выборах в сенат в Теннесси

ВАШИНГТОН, 7 ноя — РИА Новости. Республиканка Марша Блэкберн лидирует на "открытых" выборах в сенат в Теннесси, свидетельствуют первые результаты подсчета голосов.

После подсчета 3% бюллетеней Блэкберн набирает более 65% голосов.

Демократам нужна только победа на выборах в сенат в штате Теннесси. Эта задача несколько упрощалась тем, что влиятельный сенатор-республиканец Бен Кардин в этот раз не переизбирался. Тем не менее, победу республиканского кандидата, нынешнего члена палаты представителей Марши Блэкберн, оценивалась экспертами компетентного ресурса FiveFirtyEight с вероятностью в 80%. Вероятность победы ее оппонента от демократической партии, бывшего губернатора Билла Бредесена, оценивалась в 20%.