Российский наблюдатель рассказал, как проходит голосование в США

МОСКВА, 7 ноя – РИА Новости. Голосование на промежуточных выборах в конгресс США проходит спокойно, заявил член делегации в составе миссии Парламентской ассамблеи ОБСЕ, депутат Госдумы Алексей Корниенко.

В США проводятся промежуточные выборы в конгресс, избирается весь состав палаты представителей и треть сената.

"В столице США наблюдается скопление голосующих (на выборах мэра – ред.), люди стоят в очередях. На избирательных участках штата Мэриленд такого не наблюдается. Голосование проходит спокойно. Нас, представителей ПА ОБСЕ, на всех участках встречали с интересом, члены комиссий были очень доброжелательно настроены на общение с нами", — рассказал Корниенко по телефону корреспонденту РИА Новости.

Политик отметил, что на участках голосование идет "полным ходом", хотя этот день в США является рабочим.