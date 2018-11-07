Трамп будет следить за результатами выборов в конгресс с семьей и друзьями

ВАШИНГТОН, 7 ноя — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп будет следить за результатами выборов в конгресс с семьей и друзьями, заявила пресс-секретарь президента Сара Сандерс.

"Президент и первая леди (Меланья Трамп) будут смотреть поступление результатов по телевизору в своей резиденции в Белом доме с семьей и друзьями", — говорится в письменном заявлении Сандерс.

В США во вторник прошли выборы в конгресс, был переизбран весь состав палаты представителей и треть сената. Трамп активно агитировал за республиканских кандидатов.