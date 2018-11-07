Лидер Кубы завершил визит в Пхеньян

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Председатель Госсовета и совета министров Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес завершил визит в Пхеньян, передает северокорейское агентство ЦТАК.

Ранее газета "Нодон Синмун" сообщала, что кубинский лидер своим визитом в очередной раз показал "теплую братскую дружбу и дружескую связь" народов Кубы и КНДР.

Кубинский лидер провел встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном, посетил университет имени Ким Ир Сена и Революционную школу Мангёндэ.

Как сообщает агентство, Ким Чен Ын лично "тепло проводил" Диас-Канеля в аэропорту Пхеньяна и "долго махал рукой" вслед самолету.