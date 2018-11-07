В Австралии серфингист отбился от укусившей его за ногу акулы

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Акула укусила за ногу серфингиста около города Баллин в австралийском штате Новый Южный Уэльс, но он смог отбиться от нее, сообщает местная радиостанция 2GB.

По данным радиостанции, 43-летний мужчина занимался серфингом, когда акула столкнула его в воду и укусила за ногу. Мужчина смог отбиться от животного с помощью серфа. Он сам доплыл до берега и доехал до больницы на машине.

Мэр города Баллин Дэвид Райт заявил, что мужчина находится на лечении. "Он вышел на берег, обернул ногу и поехал в больницу", — заявил Райт, отметив, что у пострадавшего рана на икре около 20 сантиметров в длину.

Все пляжи в Баллине закрыты, отмечает радиостанция.

Ранее в понедельник 33-летний мужчина скончался в австралийском штате Квинсленд от ранений после того, как на него напала акула. Сообщалось, что с сентября это уже третий случай нападения акулы на людей в этом районе, популярном среди отдыхающих. Местные власти распространили соответствующее предупреждение для туристов.